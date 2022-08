Android 14 Beta — Google ujawnia, kiedy się go spodziewać

Android 14 Beta to nadchodzący system operacyjny Google. Kiedy go zobaczymy? Choć nastąpi to dopiero w przyszłym roku, tak firma już teraz uchyliła rąbka tajemnicy na temat przybliżonego terminu dostępności. Wygląda na to, że Android 14 beta zostanie oddany przez Google do testów w kwietniu 2023 roku.