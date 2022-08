Samsung Galaxy Z Fold 4 przekształcony w Windows Phone

Samsung Galaxy Z Fold 4 to smartfon, który pracuje pod kontrolą Androida. Tymczasem jeden z youtuberów przekształcił go w Windows Phone. Na telefonie zainstalowano desktopowy system operacyjny Windows 10. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się Samsung Galaxy Z Fold 4 z okienkami na wideo.

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, który został pokazany wcześniej w sierpniu. Sprzedaż rozpoczęła się kilka dni temu. Telefon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12 z autorską nakładką producenta, czyli One UI 4.1. Tymczasem jeden z youtuberów postanowił przekształcić go w Windows Phone.

Mark Spurrell zainstalował na własnym egzemplarzu smartfona Samsung Galaxy Z Fold 4 desktopowy system operacyjny Windows 10. Ten na rozkładanym ekranie sprawdza się całkiem nieźle. Na mniejszym również, co możecie zobaczyć na załączonym poniżej wideo.

Samsung Galaxy Z Fold 4 jako Windows Phone na wideo

Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że jest to tylko ciekawostka. Oczywiście Samsung Galaxy Z Fold 4 nie będzie nigdy sprzedawany w wersji z okienkami Microsoftu. To tylko pokazuje, że jest to możliwe, ale w rzeczywistości nie ma to większego sensu. Smartfon ma oprogramowanie dobrze przystosowane do pracy z wieloma aplikacjami czy na rozkładanym ekranie.

