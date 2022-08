Xiaomi 12S Ultra będzie dostępny globalnie? Lei Jun komentuje

Xiaomi 12S Ultra to flagowiec, którego można kupić w Chinach. Czy będzie dostępny globalnie? Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił Lei Jun, czyli CEO firmy. Na własnym profilu przekazał, że kolejna iteracja telefonu trafi na pozostałe rynki. Czy jednak na pewno jest to Xiaomi 12S Ultra, a nie coś innego?

Xiaomi 12S Ultra to flagowiec, który w Chinach zadebiutował w lipcu. Telefon jest jednym z pierwszych owoców współpracy z Niemcami z firmy Leica. Na razie smartfon nie jest dostępny globalnie. Wygląda jednak na to, że wkrótce może ulec to zmianie i rąbka tajemnicy w tek kwestii uchylił CEO marki, Lei Jun.

Lei Jun udostępnił link z recenzją Xiaomi 12S Ultra i napisał na swoim profilu, że kolejna iteracja smartfona z tej serii będzie dostępna globalnie. I tak naprawdę wcale nie musi to oznaczać, że ma na myśli aktualnie dostępny model. Dlaczego tak jest?

Lei Jun może nie mówić o Xiaomi 12S Ultra

Tak naprawdę CEO firmy może mieć na myśli nie smartfona Xiaomi 12S Ultra, a przyszłoroczny model. W rzeczywistości nie zostało to sprecyzowane i tak naprawdę na potwierdzenie tych słów przyjdzie nam jeszcze poczekać. Co nie zmienia faktu, że już wcześniej w kontekście tegorocznego modelu pojawiały się takie plotki.

źródło