Huawei Mate 50 Pro — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Huawei Mate 50 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się 6 września. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Na temat nowego smartfona chińskiej marki wiadomo już całkiem sporo, choć nie jest to komplet informacji. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym urządzeniu na kilka dni przed zapowiedzią.

Ekran OLED z notchem

Huawei Mate 50 Pro otrzyma ekran OLED o rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Dokładna rozdzielczość nie jest jednak znana. Wiemy jednak, że będzie to wyświetlacz mający notcha. Tak, rozwiązanie, od którego inni producenci telefonów (poza Apple) już odeszli. Tam znajdzie się m.in. zaawansowany mechanizm do rozpoznawania twarzy.

Snapdragon 8 Gen 1+ bez 5G

Sercem smartfona Huawei Mate 50 Pro będzie procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Niestety nie będzie to ten sam układ, który trafił już do innych flagowców z Androidem. Zabraknie istotnego elementu, jakim jest modem 5G. Tutaj ze względu na sankcje spodziewamy się tylko łączności LTE. SoC będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Huawei Mate 50 Pro nie będzie niska

Cena Huawei Mate 50 Pro będzie wysoka. To konkretny flagowiec z wyposażeniem z półki premium i spodziewajmy się adekwatnej do tego kwoty. Spodziewajmy się, że w przypadku opcji z 256 GB pamięci na dane będzie to około 6,5 tys. juanów, czyli około 4,5 tys. zł. Oczywiście w Europie spodziewajmy się większych cen. W Polsce około 6 tys. zł.

Poczwórny aparat fotograficzny

Huawei Mate 50 Pro ma aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na okrągłej wyspie. Znajdziemy tu cztery obiektywy, z czego jeden jest kamerą peryskopową. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się dużych możliwości z zakresu zoomu. Dokładne połączenie sensorów nie jest na razie znane. To informacja, która nie wyciekła jeszcze do sieci.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową smartfona Huawei Mate 50 Pro spodziewajmy się baterii o pojemności około 5000 mAh. Wiemy, że ma ona wspierać szybkie ładowanie. Producent zaoferuje wsparcie dla ładowarki o mocy 66 W. Telefon ma pracować pod kontrolą autorskiego oprogramowania HarmonyOS. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Huawei Mate 50 Pro – specyfikacja techniczna

ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1.5K

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

HarmonyOS

