Xiaomi 12T Pro dostrzeżony na stronie producenta. Kiedy premiera?

Xiaomi 12T Pro to smartfon, którego debiut jest blisko. Kiedy premiera flagowca? Jest bardzo możliwe, że odbędzie się ona już we wrześniu, a najpóźniej powinno się tak stać w październiku. Telefon Xiaomi 12T Pro został dostrzeżony na stronie producenta, a to oznacza, że oficjalna prezentacja jest nieodległa.

Xiaomi 12T Pro to smartfon, który pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Jego premiera zbliża się wielkimi krokami i wiemy, że będzie to przebrandowany model Redmi K50 Ultra. Kiedy go zobaczymy? Z pewnością w ciągu kilku najbliższych tygodni. Skąd to wiemy?

Smartfon Xiaomi 12T Pro został znaleziony pod właśnie taką nazwą bezpośrednio na stronie producenta. Dowód na to widać na powyższym zrzucie ekranowym. Przy okazji jest tam informacja, że urządzenie pracuje pod kontrolą Androida z lipcowymi poprawkami bezpieczeństwa. Tak więc nie są to te najnowsze, czyli z sierpnia.

Premiera Xiaomi 12T Pro nieodległa

Kiedy odbędzie się premiera Xiaomi 12T Pro? Wiele wskazuje na to, że może to nastąpić jeszcze przed końcem września. Najpóźniej oficjalna zapowiedź powinna mieć miejsce w październiku. Będzie to pierwszy smartfon tego producenta, który otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem z matrycą 200 MP. Będzie to w zasadzie największa różnica w specyfikacji względem Redmi K50 Ultra.

źródło