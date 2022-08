Pixel 8 z chipem Tensor 3. Google już nad nim pracuje

Pixel 8 to smartfon, którego Google wprowadzi dopiero w 2023 r. Pod obudową spodziewajmy się procesora Tensor 3. Co ciekawe, pewne prace nad nim już trwają, co w zasadzie nie dziwi i odbywają się one we współpracy z firmą Samsung. Na oficjalną premierę smartfonów z serii Google Pixel 8 trochę poczekamy.

Google Pixel 8 to smartfon, który zadebiutuje dopiero w przyszłym roku. Teraz wypatrujemy premiery modeli 7 i 7 Pro. Mamy je zobaczyć w przyszłym miesiącu. Tymczasem pojawiły się pierwsze plotki obejmujące przyszłoroczne telefony. Są one związane z procesorem Tensor 3, który znajdzie się pod ich obudową.

Tensor 3 to autorski procesor, nad którym Google rozpoczęło już prace. Te prowadzone są we współpracy z Samsungiem. Chip ukrywa się pod nazwą kodową S5P9865. Dla porównania pierwsza generacja to S5P9845, a druga S5P9855. Wiemy, że nowy SoC testowany jest na płycie głównej ukrywającej się pod kryptonimem Ripcurrent.

Google Pixel 8 z Tensor 3 w 2023 roku

Google Pixel 8 zadebiutuje dopiero w przyszłym roku. Pewnie we wrześniu lub październiku 2023 r. O samym procesorze Tensor 3 wiadomo obecnie tylko tyle, co widzicie powyżej. Nie wiadomo, jakie dokładnie otrzyma rdzenie. To wszystko wyjaśni się dopiero z czasem, bo jest zbyt wcześnie na tego typu szczegóły.

