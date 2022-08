Vivo X Fold S blisko. Wycieka częściowa specyfikacja

Vivo X Fold S to składany smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta obejmuje procesor Snapdragon 8 Gen 1+ czy baterię o pojemności 4700 mAh z obsługą szybkiego ładowania. Smartfon Vivo X Fold S zostanie zaprezentowany w przyszłym miesiącu.

Vivo X Fold S to składany smartfon, który w przeciekach pojawił się stosunkowo niedawno. Nowe informacje na jego temat ujawnił leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Tym razem jest to częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiemy o tym telefonie.

Składany smartfon Vivo X Fold S dostanie ostatni procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem. To układ Snapdragon 8 Gen 1+, który oferuje niesamowitą wydajność. Następnie mamy baterię o pojemności 4700 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W oraz bezprzewodowe 50 W.

Pełna specyfikacja Vivo X Fold S nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Vivo X Fold S nie jest znana. Spodziewajmy się jednak, że składany smartfon otrzyma wysokiej klasy ekran wykonany w technologii OLED-owej. Spodziewajmy się także aparatu fotograficznego o dużych możliwościach. Źródło informacji przy okazji dodało, że mamy spodziewać się nowego koloru obudowy i tym jest odcień czerwony.

