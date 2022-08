IQOO Z6 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

IQOO Z6 5G to nowy średniak marki należącej do Vivo. Specyfikacja techniczna smartfona obejmuje 6,64-calowy ekran LCD 120 Hz oraz procesor Snapdragon 778G Plus. Znajdziemy tu tez potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena IQOO Z6 5G i jego wyposażenie.

IQOO Z6 5G to smartfon, którego premiera w Chinach odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu startuje od 1699 juanów (ok. 1180 zł) i kończy się na kwocie 2099 juanów (ok. 1455 zł). Co oferuje to urządzenie? Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu.

Smartfon IQOO Z6 5G ma 6,64-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 778G Plus. SoC wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca na dane. Bateria ma pojemność 4500 mAh.

IQOO Z6 5G ma też potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 64 i dwóch 2 MP. Przednia kamerka ma matrycę 8 MP. Jest też NFC. Całość waży 194,6 g i pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

IQOO Z6 5G – specyfikacja techniczna

6,64-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G Plus

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

194,6 g

Android 12 z nakładką producenta

