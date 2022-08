Infinix Note 12 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja

Infinix Note 12 Pro to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się w Indiach. Cena telefonu jest bardzo atrakcyjna. Specyfikacja techniczna obejmuje procesor MediaTek Helio G99 oraz 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Zobaczmy co jeszcze Infinix Note 12 Pro ma do zaoferowania.