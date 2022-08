Redmi Note 12 najpewniej bez ładowarki w zestawie

Redmi Note 12 to nadchodząca seria smartfonów Xiaomi. Wygląda na to, że producent pozbawi je ładowarki w zestawie. Skąd to wiadomo? Tak uczyniono w przypadku modelu 11SE, który ostatnio zadebiutował w Indiach. Tak więc w przypadku nadchodzących telefonów Redmi Note 12 będzie podobnie.