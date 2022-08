Realme GT Neo 4 w drodze. Smartfon dostrzeżony na stronie firmy

Realme GT Neo 4 to nowy średniak chińskiej marki. Telefon został dostrzeżony na stronie producenta. To oznacza, że smartfon zapewne zadebiutuje jeszcze w tym roku. Jego specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak, że wyposażenie Realme GT Neo 4 będzie naprawdę konkretne.

Realme GT Neo 4 to smartfon, który zostanie zaprezentowany najpewniej później w tym roku. Być może jeszcze nie we wrześniu, ale czwartym kwartale. Skąd to wiemy? Nowy model telefonu pod właśnie taką nazwą został dostrzeżony na stronach producenta. Dokładnie na dwóch – chińskiej oraz indyjskiej. Kto go znalazł?

Znalezisko to zasługa indyjskiego leakera Mukula Sharmy, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Niestety źródło nie dysponuje żadnymi dodatkowymi informacjami o smartfonie Realme GT Neo 4. Załączył tylko grafiki z nazwą, które stanowią dowód na jego słowa.

Specyfikacja Realme GT Neo 4 będzie pewnie konkretna

Specyfikacja techniczna smartfona Realme GT Neo 4 na pewno będzie bardzo udana. Tym bardziej, gdy spojrzymy na wyposażenie poprzednika. Spodziewajmy się przede wszystkim bardzo szybkiego ładowania baterii o mocy 150 W. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jednak poczekać. Zapewne poznamy jeszcze przed planowanym debiutem, który musi być całkiem nieodległy.

źródło