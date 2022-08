Asus ROG Phone 6D w AnTuTu. Ma układ Dimensity 9000+

Asus ROG Phone 6D to specjalna wersja flagowca, która jest blisko. Smartfon został dostrzeżony w popularnym benchmarku AnTuTu. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna i ta obejmuje procesor MediaTek Dimensity 9000+. Premiera modelu Asus ROG Phone 6D wydaje się być nieodległa.

Asus ROG Phone 6D to specjalna wersja ostatniego smartfona do gier tajwańskiej marki. Telefon został dostrzeżony w bazie benchmarku AnTuTu i tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Dowiadujemy się, że procesor Snapdragon 8 Gen 1+ zostanie wymieniony na inną jednostkę. Jaką dokładnie?

Baza testu AnTuTu ujawnia nam, że smartfon Asus ROG Phone 6D ma procesor firmy MediaTek. To SoC Dimensity 9000+, który jest naprawdę mocnym układem. Pokazuje to zresztą wynik uzyskany w benchmarku w postaci blisko 1,15 mln punktów. To o 2-3 proc. więcej niż w przypadku modelu ze Snapdragonem 8 Gen 1+.

Asus ROG Phone 6D z SoC Dimensity 9000+ zapewne blisko

Premiera smartfona do gier Asus ROG Phone 6D jest zapewne nieodległa. Możemy się domyślać, że telefon nie będzie się specjalnie różnić od modelu 6 Pro z układem Snapdragon 8 Gen 1+. Zasadniczą różnicą będzie pewnie tylko procesor MediaTek Dimensity 9000+. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło