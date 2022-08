Android Auto 8.0 już jest. Google każe czekać na Coolwalk

Android Auto 8.0 to duża aktualizacja platformy Google, która jest już udostępniania. Niestety wygląda na to, że tylko pod kątem numeracji, bo zabrakło Coolwalk. To nazwa kodowa nowego interfejsu i innych zmian, które mieliśmy zobaczyć w Android Auto 8.0. Na te nowości Google każe nam na razie czekać.

Android Auto 8.0 to duża aktualizacja platformy Google, której premiera na sierpień była zapowiadana już wcześniej. Miała ona przede wszystkim wprowadzić liczne zmiany oparte na projekcie ukrywającym się pod nazwą kodową Coolwalk. Tymczasem ruszył proces wdrażania tego uaktualnienia. Niestety czegoś tu brakuje.

Google zaczęło udostępniać Android Auto 8.0 i nastąpiło to po krótkim programie pilotażowym. Niestety w aktualizacji nie pojawiają się zapowiadane już w maju nowości oparte na projekcie Coolwalk. Najważniejszą miał być podzielony na trzy sekcje ekran, co pozwala na uzyskanie większej ilości opcji z zakresu interakcji. Tego jednak na razie nie widać.

Aktualizacja Android Auto 8.0 z Coolwalk w każdej chwili

To, że zmian opartych na Coolwalk w Android Auto 8.0 nie widać teraz, to nie oznacza, iż pojawią się niedługo. Google może tak naprawdę zacząć włączać je u użytkowników platformy w dowolnej chwili. Może to zrobić po prostu po stronie własnych serwerów. Co ważne nie będzie to konieczne ze wdrażaniem kolejnego uaktualnienia.

