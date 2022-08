Xiaomi 13 Pro i Redmi Note 12 certyfikowane. Premiera coraz bliżej

Xiaomi 13 Pro, 13 i Redmi Note 12 to nadchodzące smartfony chińskiej marki, których premiera jest coraz bliżej. Zobaczymy je w przyszłym kwartale. Zwiastuje to strona urzędu EEC, gdzie dostrzeżono te telefony. Xiaomi 13 Pro to flagowiec. Natomiast seria Redmi Note 12 to nadchodzące średniaki tej marki.