Sony Xperia 5 IV gości u FCC. Premiera coraz bliżej

Sony Xperia 5 IV to kolejny flagowiec Japończyków, którego premiera jest blisko. Zwiastuje to pojawienie się modelu na stronie urzędu FCC. Pełna specyfikacja techniczna jest znana. Jednak pewne szczegóły są znane. Poznaliśmy wymiary modelu Sony Xperia 5 IV i dowiadujemy się, że ma ekran o przekątnej 6,04″.

Sony Xperia 5 IV to smartfon, który pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu. Teraz dowiadujemy się, że znaleziono go w bazie urzędu FCC. Co prawda pełna specyfikacja techniczna tam się nie pojawia, ale poznajemy pewne szczegóły. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Strona FCC ujawnia nam, że Sony Xperia 5 IV wymiary w postaci 155,74 x 67,1 mm. Przy okazji poznajemy przekątną ekranu. Ta ma 6,04 cala. Rozdzielczość wyświetlacza nie została podana, ale spodziewajmy się, że jest to Full HD+. Poza tym znajdziemy tu Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, modem 5G czy NFC.

Pełna specyfikacja Sony Xperia 5 IV nieznana

Sony Xperia 5 IV to smartfon, którego pełna specyfikacja techniczna na razie nie wyciekła. Oczywiście będzie to flagowiec z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ oraz innymi mocnymi podzespołami. Spodziewajmy się ekranu OLED oraz aparatu fotograficznego z trzema obiektywami. Na więcej szczegółów odnoście wyposażenia i premiery będziemy musieli trochę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło