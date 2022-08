POCO M5 4G coraz bliżej. Wycieka częściowa specyfikacja

POCO M5 4G to nowy smartfon marki związanej z Xiaomi. Będzie to dosyć podstawowy telefon. Do sieci wyciekła jego częściowa specyfikacja techniczna. Ma ona obejmować procesor MediaTek Helio G99 czy około 6,5-calowy ekran Full HD+. Pełne wyposażenie POCO M5 4G pozostaje tajemnicą.

POCO M5 4G to tani smartfon marki powołanej do życia przez Xiaomi, którego premiera jest nieodległa. Mamy go zobaczyć w ciągu kilku najbliższych tygodni. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Natomiast cena nie jest znana, ale ma być niższa od kwoty 15 tys. rupii (mniej niż 900 zł).

POCO M5 4G ma dostać procesor MediaTek Helio G99, który nie oferuje łączności z sieciami 5G i zapewnia zgodność tylko na poziomie do LTE. Następnie spodziewajmy się do 4 lub 6 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone do 128 GB miejsca. Natomiast bateria pewnie będzie miała pojemność około 5000 mAh.

Pełna specyfikacja POCO M5 4G nieznana

POCO M5 4G to smartfon, którego pełna specyfikacja techniczna nie wyciekła na razie do sieci. Co pewnie wydarzy się w niedługim czasie. Ekran ma zaoferować przekątną na poziomie około 6,5 cala. Spodziewajmy się panelu LCD o rozdzielczości Full HD+. Na więcej informacji musimy poczekać.

