OnePlus 11 Pro i Oppo Find X6 mogą być tym samym smartfonem

OnePlus 11 Pro oraz Oppo Find X6 mogą mieć naprawdę dużo wspólnego. W zasadzie różnica może występować tylko w logo na obudowie, bo będą to dwa identyczne smartfony. Sugerują to nowe plotki. Premiery telefonów OnePlus 11 Pro oraz Oppo Find X6 spodziewajmy się w pierwszym kwartale 2023 r.

OnePlus 11 Pro i Oppo Find X6 to flagowce obu marek, które mamy zobaczyć w pierwszym kwartale 2023 r. Obie należą do chińskiego koncernu BBK Electronics, które coraz bardziej próbuje je scalać. Dobrym tego dowodem mogą być w przyszłości dwa wymienione wyżej smartfony. Z czego to wynika?

W sieci pojawiły się plotki mówiące o tym, że OnePlus 11 Pro oraz Oppo Find X6 w rzeczywistości będą jednym i tym samym smartfonem. Tak więc dojdzie do przebrandowania, które często obserwujemy pomiędzy Xiaomi a Redmi. Telefony będą bardzo zbliżone do siebie i główną różnicą będzie inne logo producenta na obudowie.

OnePlus 11 Pro i Oppo Find X6 z nowym Snapdragonem

Smartfony OnePlus 11 Pro i Oppo Find X6 otrzymają nowy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa oczywiście o chipie Snapdragon 8 Gen 2. Będzie to bardzo potężny układ i wiemy, że jego zapowiedź odbędzie się w listopadzie. Najpierw trafi on do modeli z serii Xiaomi 13.

źródło