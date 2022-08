OnePlus Nord 3, Watch i Band w drodze. Premiera nowości blisko

OnePlus Nord 3, Watch oraz Band to nowe produkty chińskiej firmy pod marką Nord. Ich premiera zdaje się być nieodległa i powinniśmy zobaczyć je już w ciągu kilku najbliższych tygodni. Być może jeszcze we wrześniu. OnePlus Nord 3 będzie średniakiem. Natomiast Watch i Band to nowy smartwatch oraz opaska.