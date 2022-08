IQOO Z6 5G pozuje na zdjęciach. Jest częściowa specyfikacja

IQOO Z6 5G to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekły zdjęcia telefonu oraz częściowa specyfikacja techniczna. Pod obudową znajdzie się mocny procesor Qualcomm Snapdragon 778G. Zobaczmy sobie, jak wygląda IQOO Z6 5G oraz co jeszcze wiadomo na temat jego wyposażenia.