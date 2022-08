Motorola Edge 30 Ultra z datą premiery. Smartfon ma aparat 200 MP

Motorola Edge 30 Ultra to nowy flagowiec z logo Moto. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery. Smartfon zostanie zaprezentowany za kilkanaście dni i na jego temat wiadomo w zasadzie już prawie wszystko. Cena modelu Motorola Edge 30 Ultra oraz jego specyfikacja techniczna są już znane.

Motorola Edge 30 Ultra to smartfon, który nie jest zupełnie nowym modelem. Tak naprawdę to przebrandowany model Moto X30 Pro, który niedawno debiutował w Chinach. W Europie pojawi się pod inną nazwą. Została podana data premiery. Kiedy zobaczymy to urządzenie?

Datą premiery smartfona Motorola Edge 30 Ultra jest 8 września. Tak więc debiut odbędzie się dzień po prezentacji iPhone’ów 14. Telefon nie skrywa przed nami tajemnic. Cena w Europie ma wynieść 899 euro. To daje nam 4270 zł.

Motorola Edge 30 Ultra ma aparat 200 MP

Motorola Edge 30 Ultra jest jednym z pierwszych smartfonów na rynku, które mają aparat fotograficzny z głównym sensorem Samsunga z matrycą 200 MP. Kamera jest konkretna. Pozostałe elementy specyfikacji technicznej telefonu znajdziecie poniżej.

6,67-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 60 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 50 + 12 MP

bateria o pojemności 4450 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

195 g

Android 12

