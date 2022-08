MIUI 14 — lista smartfonów Xiaomi i Redmi z aktualizacją

MIUI 14 to duża aktualizacja nakładki chińskiej marki, która jest w drodze. Pojawiła się nieoficjalna lista smartfonów Xiaomi i Redmi, które mają dostać nowe oprogramowanie. Jest ona naprawdę długa i obejmuje kilkadziesiąt różnych modeli. Premiera nakładki MIUI 14 powinna odbyć się później w tym roku.

MIUI 14 to aktualizacja nakładki, która była obiektem wielu przecieków. Właściciele telefonów tej marki na pewno interesuje lista smartfonów, które dostaną software. Nie tylko Xiaomi, ale też należące do submarki Redmi. Do sieci wyciekł nieoficjalny wykaz modeli. Zobaczmy, które z nich mają załapać się na uaktualnienie.

Lista smartfonów Xiaomi i Redmi z aktualizacją do MIUI 14

12

12 Pro

12X

Xiaomi 12 Ultra

12S

12S Pro

12S Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

12T

12T Pro

Xiaomi 11T

11T Pro

Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Mi 11

Xiaomi Mi 11i

11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Mi 11 Ultra

Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Civi

Xiaomi Civi 1S

Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T-Lite

Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Pad 5 Pro 5G

Redmi Note 11

Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Note 11 4G

Redmi Note 11T 5G

Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Note 11 Pro 4G

Redmi Note 10 Pro

Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Note 10 5G

Note 10T 5G

Redmi Note 10T Japan

Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 4G

Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Note 9 Pro 5G

Redmi K50

K50 Pro

Redmi K50 Gaming

K50i

Redmi K50i Pro

K50S

Redmi K50S Pro

K40S

Redmi K40 Pro

K40 Pro+

Redmi K40

K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

K30 Ultra

Redmi K30 4G

K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

10C

Redmi 10A

10 Power

Redmi 10

10 5G

Redmi 10 Prime+ 5G

10 (India)

Redmi 10 Prime

10 Prime 2022

Redmi 10 2022

9T

Redmi 9 Power

Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

POCO M3

M4 Pro 4G

POCO M4 5G

M5

POCO M5s

X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

M3 Pro 5G

POCO X3 / NFC

X3 Pro

POCO X3 GT

X4 GT

POCO F4

F3

POCO F3 GT

C40

POCO C40+

źródło