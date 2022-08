Smart TV X — nowe telewizory Xiaomi 4K z datą premiery

Smart TV X to nadchodzące telewizory Xiaomi, które obsłużą obraz w jakości 4K. Nowe modele doczekały się daty premiery. Zobaczymy je pod koniec miesiąca. Co już o nich wiadomo? Nowe telewizory Xiaomi Smart TV X mają dostać autorskie oprogramowanie PatchWall oparte na systemie Android TV.

Smart TV X to nowe telewizory Xiaomi, które zobaczymy w bardzo niedługim czasie. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery. Tą jest 30 sierpnia. Tego dnia odbędzie się specjalna konferencja poświęcona nowym produktom na terenie Indii. Przy okazji zostanie zaprezentowana także inna nowość.

Xiaomi pod koniec miesiąca pokaże też laptopa Notebook Pro 120G. Prawdopodobnie nazwa nawiązuje do Intel Core 12. generacji lub też ekranu z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Pewnie będzie to nieco zmodyfikowany RedmiBook Pro 15. Ten komputer został wprowadzony do oferty kilka miesięcy temu.

Nowe telewizory Xiaomi Smart TV X z 4K

Nowe telewizory Xiaomi na razie skrywają przed nami jeszcze wiele tajemnic. Wiemy, że Smart TV X to cała seria modeli, a więc spodziewajmy się wyświetlaczy o różnych przekątnych. Poza tym producent potwierdził, że linia zaoferuje wsparcie dla wyświetlania obrazu w jakości 4K UHD. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać do premiery.

źródło