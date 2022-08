Huawei Mate 50 Pro otrzyma ekran, który ma notch

Huawei Mate 50 Pro to flagowiec, którego premiera ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Dowiadujemy się, że telefon otrzyma ekran mający notch. Potwierdza to zrzut ekranowy, który znaleziono w sieci. Premiera smartfona Huawei Mate 50 Pro planowana jest na pierwszą połowę września.

Huawei Mate 50 Pro to flagowiec mający zadebiutować w przyszłym miesiącu. Premiera ma odbyć się w pierwszej połowie września. Tymczasem do sieci przedostał się zrzut ekranowy z tego telefonu. Ten ujawnia nam pewien szczegół obejmujący ekran. Wyświetlacz dostanie notch, czego dowód widać poniżej.

Notch nie jest już w zasadzie tak popularny, jak jeszcze kilka lat temu po premierze iPhone’a X. Mimo to Huawei Mate 50 Pro otrzyma właśnie taki ekran. Takie informacje pojawiały się już w plotkach wcześniej, a teraz dostajemy tego twarde potwierdzenie. Inaczej w tej kwestii nie będzie.

Ekran i notch w Huawei Mate 50 Pro to mogą być dobre wieści

Jeśli Huawei Mate 50 Pro otrzyma notch w ekranie, a jest to już w zasadzie pewne, to możemy spodziewać się czegoś jeszcze. Tak dużo miejsca do zagospodarowania sugeruje, że coś tam się znajdzie. Może to być na przykład bardzo rozbudowany system do skanowania twarzy. Na szczegóły trzeba poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło