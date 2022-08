Xiaomi 12S Ultra Global jednak w drodze? Rzekomo tak

Xiaomi 12S Ultra Global do tej pory nie zadebiutował. Wygląda jednak na to, że taki telefon może trafić na rynek. Twierdzi tak jeden ze sprawdzonych leakerów. Byłaby to świetna wiadomość, bo na razie model Xiaomi 12S Ultra nie opuścił chińskiego rynku. Nie wiadomo, kiedy dokładnie ma pojawić się model global.

Xiaomi 12S Ultra Global na razie nie miał oficjalnej zapowiedzi. Flagowiec zadebiutował kilka tygodni temu w Chinach, ale do tej pory tego konkretnego rynku nie opuścił. Producent również milczy w tym temacie. Tymczasem nowe informacje uzyskał indyjski leaker Mukul Sharma.

Źródło informacji twierdzi, że Xiaomi 12S Ultra Global rzeczywiście może być w przygotowaniu. Jeśli to prawda, to możemy spodziewać się telefonu także zapewne w sprzedaży na terenie Europy. Fajnie by było jeszcze wiedzieć, kiedy to nastąpi. Tego jednak na razie nie wiadomo.

Smartfon Xiaomi 12S Ultra Global nie taki pewny

Sharma twierdzi, że Xiaomi 12S Ultra w wersji global powinien rzeczywiście powstać, ale w rzeczywistości poza jego słowami nie ma to żadnych dowodów. Trudno więc powiedzieć, jak będzie w rzeczywistości. Możliwe, że wkrótce doczekamy się innych dowodów na potwierdzenie słów leakera. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero z czasem. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

