Samsung Galaxy S23 Ultra z aparatem 200 MP coraz pewniejszy

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, którego premiera ma odbyć się na początku 2023 r. Plotki mówią o tym, że telefon otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Wygląda na to, że tak rzeczywiście będzie. Samsung Galaxy S23 Ultra dostawie zestaw kamer o bardzo dużych możliwościach.

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, który prędko nie zadebiutuje. Jego oficjalnej premiery spodziewamy się dopiero w styczniu 2023 r. Tymczasem na łamach koreańskich mediów pojawiły się nowe informacje. Tym razem obejmujące aparat fotograficzny mający dostać główny sensor 200 MP.

Plotki mówiące o tym, że Samsung Galaxy S23 Ultra ma dostać aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP, pojawiały się już wcześniej. Teraz doczekaliśmy się kolejnego źródła z takimi informacjami. Ma to być zupełnie nowy sensor, który nie jest jeszcze dostępny w ofercie koreańskiej marki.

Samsung Galaxy S23 Ultra ma aparat 200 MP z nowym sensorem

Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma aparat z sensorem, który nie został jeszcze zapowiedziany w ofercie. Będzie to prawdopodobnie ISOCELL HP2 lub HP4. W zależności od tego, na którą z nazw zdecyduje się producent. Jak będzie w rzeczywistości, to z pewnością przekonamy się jeszcze przed oficjalną premierą telefonu, bo na pewno dojdzie do licznych przecieków.

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło