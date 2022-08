Redmi A1 Plus w bazie IMEI. Premiera jest blisko

Redmi A1 Plus to tani smartfon submarki Xiaomi, który został dostrzeżony w bazie IMEI pod nazwą kodową 220733SFG. Pełna specyfikacja techniczna tego telefonu nie jest na razie znana, ale będzie to na pewno budżetowe urządzenie. Wiemy, że smartfon Redmi A1 Plus ma wbudowany czytnik linii papilarnych.