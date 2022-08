IQOO Neo 7 w drodze. Wycieka specyfikacja techniczna

IQOO Neo 7 to nowy smartfon marki. Do sieci wyciekła jego częściowa specyfikacja techniczna. Ta ujawnia nam, że telefon ma ekran Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 9000+. Poza tym IQOO Neo 7 otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX766v.

IQOO Neo 7 to smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta zapowiada się obiecująco. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym urządzeniu.

IQOO Neo 7 otrzyma mocny procesor MediaTek Dimensity 9000+. Następnie mamy ekran o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Aparat fotograficzny otrzyma główny sensor Sony IMX766v z matrycą 50 MP. Czytnik linii papilarnych zostanie umieszczony pod wyświetlaczem. Jest też NFC.

Pełna specyfikacja techniczna IQOO Neo 7 nieznana

Na razie nie znamy pełnej specyfikacji technicznej modelu IQOO Neo 7. Źródło informacji wspomina także o szybkim ładowaniu baterii. Akumulator ma wspierać ładowarkę o mocy 120 W, ale jego pojemność nie jest znana. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

