Xiaomi CIVI 2 i Redmi 11A blisko. Smartfony już certyfikowane

Xiaomi CIVI 2 oraz Redmi 11A to dwa nowe smartfony, których premiera jest zapewne nieodległa. Skąd to wiemy? Oba modele dostrzeżono na stronie chińskiego urzędu 3C pod nazwami kodowymi 2209129SC oraz 22095RA98C. Co już o nich wiadomo? Na razie bardzo niewiele, ale pewne informacje już są.

Xiaomi CIVI 2 według informacji ujawnionych przez 3C otrzyma szybkie ładowanie baterii. Będzie ono odbywać się z użyciem ładowarki o mocy 67 W. W przypadku Redmi 11A będzie ono wolniejsze – o mocy 10 W. Oba smartfony są wyposażone w modemy zapewniające łączność z sieciami 5G.

Specyfikacja Xiaomi CIVI 2 i Redmi 11A tajemnicą

Na razie nie znamy kompletnych specyfikacji technicznych telefonów Xiaomi CIVI 2 oraz Redmi 11A. Pierwszy ze smartfonów będzie modelem z tak zwanej wyższej półki średniej, a drugi znacznie tańszym. Spodziewajmy się, że premiera tych urządzeń odbędzie się jeszcze w tym lub przyszłym kwartale. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

