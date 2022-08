Realme 10 Pro, 10 i 10 5G w drodze. Smartfony zbliżają się do premiery

Realme 10 Pro, 10 i 10 5G to nadchodzące smartfony marki, których premiera jest blisko. Będzie to nowa seria telefonów w atrakcyjnych cenach. Debiut zapewne najpierw odbędzie się na terenie Indii, bo ten kraj producent sobie upodobał. Specyfikacja modeli z linii Realme 10 na razie pozostaje tajemnicą.

Realme 10 Pro, 10 5G oraz 10 to seria niedrogich telefonów, które powinniśmy zobaczyć w bardzo niedługim czasie. Zwiastuje to informacja, która została przekazana przez indyjskiego leakera Mukula Sharmę. Niestety jest on bardzo oszczędny w słowach. Wiadomo tylko, że premiera nowej linii telefonów ma odbyć się wkrótce.

Realme 10 Pro, 10 5G i 10 pewnie we wrześniu

Spodziewamy się, że seria Realme 10 zadebiutuje w ciągu kilku najbliższych tygodni. Prawdopodobnie nastąpi to w przyszłym miesiącu, czyli jeszcze przed końcem tego kwartału. Skąd to wiemy? Rąbka tajemnic na ten temat uchylił CEO firmy, Madhav Sheth. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji. Specyfikacje techniczne czy rendery prasowe wszystkich nowych telefonów zapewne i tak wyciekną do sieci jeszcze przed oficjalną prezentacją.

