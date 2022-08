Oppo A57s w drodze. Wycieka specyfikacja techniczna

Oppo A57s to nowy smartfon marki. Telefon nie został dochowany w tajemnicy. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna oraz rendery modelu, które prezentują nam urządzenie z niemal każdej strony. Wiemy, że model Oppo A57s ma 6,56-calowy ekran LCD HD+ czy budżetowy procesor MediaTek Helio G35.

Oppo A57s to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie doczekało się przecieku. W sieci pojawiły się rendery prasowe oraz częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, jak wygląda ten telefon i co ma do zaoferowania.

Oppo A57s ma 6,56-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+. Sercem smartfona jest procesor MediaTek Helio G35, który wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca na dane. Bateria ma pojemność 5000 mAh.

Ponadto Oppo A57s ma aparat fotograficzny z sensorami 50 i 2 MP. Potem mamy kamerkę 8 MP do selfie. Całość waży 187 g i pracuje pod kontrolą Androida 12 z ColorOS 12.1. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo A57s – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1612 x 720 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G35

4 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 5 GHz

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

187 g

Android 12 z ColorOS 12.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło