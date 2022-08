Samsung Galaxy Z Fold 4 i Flip 4 z ograniczeniem w trakcie nagrywania

Samsung Galaxy Z Fold 4 oraz Z Flip 4 to smartfony, które pozwalają na nagrywanie wideo w jakości 4K UHD, ale okazuje się, że nie zawsze będzie to możliwe w 60 fps. Ograniczenie związane jest z obiektywem ultraszerokokątnym. Na szczęście Samsung Galaxy Z Fold 4 i Flip 4 mogą to robić z użyciem głównej kamery.