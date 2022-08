Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro blisko. Wycieka specyfikacja tabletu

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro to nowy tablet Koreańczyków. Dostrzeżono go w wykazie Google Play, a tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie ma ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli i procesor Snapdragon 778G. Poza tym Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro pracuje pod kontrolą Androida 12L.

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro to nadchodzący tablet marki do zastosowań specjalnych. Urządzenie jest certyfikowane, co przybliża je do rynkowej premiery. Sprzęt dostrzeżono w konsoli Google Play. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Tablet Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro otrzyma ekran o rozdzielczości WQHD (1920 x 1200 pikseli). Następnie mamy procesor. Pod obudową znajdzie się SoC Qualcomm Snapdragon 778G z GPU Adreno 642l. Chip wspomagany jest w tym urządzeniu przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Przy okazji spodziewajmy się opcjonalnego modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G.

Pełna specyfikacja tabletu Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro tajemnicą

Tablet Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro pracuje pod kontrolą system Android 12L. Oczywiście z autorską nakładką Koreańczyków, czyli One UI 4.0. Jest to specjalna wersja platformy Google, którą stworzono z myślą o urządzeniach mających większe ekrany. W tym także dla smartfonów ze składanymi wyświetlaczami.

