POCO M5s certyfikowany. Premiera coraz bliżej

POCO M5s to smartfon, którego premiera musi być blisko. Świadczy o tym proces certyfikacji urządzenia. Dostrzeżono go na stronie jednego z urzędów i tym jest azjatyckie NBTC. Tam dowiadujemy się, że w telefonie zabraknie modemu ze wsparciem dla sieci 5G. Zobaczmy, co wiadomo o POCO M5s i kiedy go zobaczymy.

POCO M5s to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Urządzenie zostało dostrzeżone na stronie urzędu NBTC, dokładnie pod nazwą kodową 2207117BPG. To oznacza, że premiera tego telefonu nie jest odległa. Kiedy go zobaczymy? Pewnie jeszcze w tym kwartale i debiut powinien odbyć się we wrześniu.

Strona NBTC nie ujawnia nam zbyt wielu informacji o smartfonie POCO M5s. Wiemy jednak, że otrzyma modem zapewniający tylko łączność z sieciami do 4G. Obsługi nowoczesnego 5G tutaj nie znajdziemy, co warto mieć na uwadze. Nie powinno to jednak dziwić, bo będzie to po prostu bardzo tanie urządzenie.

Pełna specyfikacja POCO M5s nieznana

Pewne plotki mówią o tym, że POCO M5s mógłby być tak naprawdę przebrandowanym Redmi Note 10S. Nie ma jednak co do tego pewności. Dlatego specyfikacja techniczna telefonu na razie jest tajemnicą. Spodziewajmy się jednak pod obudową jednego z budżetowych procesorów MediaTeka czy około 6,5-calowego ekranu. Na więcej informacji trzeba poczekać.

