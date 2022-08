Xiaomi Mix Fold 2 wyprzedany w pięć minut

Xiaomi Mix Fold 2 to składany smartfon, który doczekał się debiutu na rynku. Jednak został szybko wyprzedany. Zajęło to tylko pięć minut. Cena Xiaomi Mix Fold 2 nie jest niska, ale i tak to nie sprawiło, że zabrakło chętnych. Zainteresowanych klientów nie zabrakło, co też pokazuje uzyskany wynik.

Xiaomi Mix Fold 2 to nowy składany smartfon marki, którego premiera w Chinach odbyła się w zeszłym tygodniu. Wczoraj rozpoczęła się sprzedaż. Ta zakończyła się naprawdę szybko. Pomimo niemałych cen sprzętu. Telefon został wyprzedany w ciągu zaledwie 5 minut.

Xiaomi Mix Fold 2 został wyprzedany w 5 minut, ale liczba sprzedanych w tym czasie egzemplarzy nie jest znana. Pewnie szło w tysiącach bliżej nieokreślonych sztukach, ale to na razie pozostaje tajemnicą. Wkrótce telefon będzie można zakupić ponownie i pewnie chętnych znowu nie zabraknie.

Ceny Xiaomi Mix Fold 2 nie są niskie

Składany smartfon Xiaomi Mix Fold 2 nie jest oczywiście tani. Przeciwnie, bo kosztuje sporo. Ceny zaczynają się od 8999 juanów (ok. 6040 zł). W opcji z 512 GB pamięci na dane jest to już 9999 juanów (ok. 6715 zł), a wariant z 1 TB miejsca kosztuje 11999 juanów (ok. 8060 zł). Na razie dotyczy to Chin, bo na debiut w Europie oczywiście dopiero czekamy.

