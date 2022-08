Xiaomi 12T Pro jednak otrzyma inny aparat od Redmi K50 Ultra

Xiaomi 12T Pro ma być przebrandowanym modelem Redmi K50 Ultra. Okazuje się jednak, że nie będzie to zupełnie to samo urządzenie. Nieco inny będzie aparat fotograficzny. W sieci pojawiło się zdjęcie, które ujawnia nam główny sensor 200 MP. Premiera Xiaomi 12T Pro ma odbyć się we wrześniu lub październiku.