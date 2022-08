Realme C33 w drodze. Jest częściowa specyfikacja

Realme C33 to nowy smartfon marki. Będzie to tanie urządzenie, o czym świadczy nazwa modelu. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. Mamy jednak pewne informacje, które obejmują rozmiar baterii czy pamięci. Zobaczmy sobie, co wiadomo na temat Realme C33 i kiedy możemy go zobaczyć na rynku.