Black Shark 5S w drodze. Wycieka specyfikacja techniczna

Black Shark 5s to nowy smartfon do gier submarki wspieranej przez Xiaomi. Premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. Nie jest ona co prawda jeszcze kompletna. Jednak na temat smartfona Xiaomi Black Shark 5s wiemy całkiem sporo. Rzućmy sobie na to okiem.