Xiaomi 12T Pro już wkrótce. To Redmi K50 Ultra pod inną nazwą

Xiaomi 12T Pro to nadchodzący flagowiec marki. Wiemy, że będzie to przebrandowany model Redmi K50 Ultra zaprezentowany niedawno w Chinach. Teraz doszukano się potwierdzenia tego stanu rzeczy. Premiera modelu Xiaomi 12T Pro ma odbyć się wczesną jesienią i smartfon będzie dostępny także w sprzedaży w Europie.

Xiaomi 12T Pro i Redmi K50 Ultra to dwa te same smartfony. Potwierdzenia doszukał się Kacper Skrzypek, który znalazł to urządzenie w sieci pod nazwą kodową diting i jako model 22081212C. Premiera ma odbyć się we wrześniu lub październiku. Natomiast cena wyniesie około 800 euro.

Xiaomi 12T Pro będzie przebrandowanym Redmi K50 Ultra. Tak więc na jego temat wiemy w zasadzie prawie wszystko. Jest to flagowiec z procesorem Snapdragon 8 Gen 1+. Następnie mamy 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli. Chip wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się także 128 lub 256 GB miejsca na dane.

Smartfon Xiaomi 12T Pro ma też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem Samsung HM6 108 MP. Pozostałe dwa mają matryce 8 i 2 MP. Natomiast bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

202 g

Android 12 z MIUI 13

