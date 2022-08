Realme 9i 5G blisko. Są rendery i specyfikacja

Realme 9i 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Tymczasem do sieci wyciekły rendery oraz w zasadzie pełna specyfikacja techniczna telefonu. Na jego temat wiadomo już naprawdę sporo. Wiemy też, że cena Realme 9i 5G ma być atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co ten smartfon ma do zaoferowania.