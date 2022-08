Vivo V25 Pro pozuje na zdjęciach. Premiera smartfona jest blisko

Vivo V25 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Telefon doczekał się przecieku i do sieci przedostały się zdjęcia. Te prezentują nam wygląd telefonu i jego design. Niestety specyfikacja techniczna Vivo V25 Pro owiana jest na razie tajemnicą. Coś tam jednak na temat tego smartfona już wiadomo.

Vivo V25 Pro to smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Wiemy, że ma on zadebiutować w Indiach w przyszłym tygodniu. Dokładną datą premiery jest 17 sierpnia, a więc odbędzie się ona za kilka dni. Tymczasem mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które prezentują to urządzenie na żywo.

Zdjęcia modelu Vivo V25 Pro prezentują nam plecki obudowy. Widzimy, że tam została umieszczona wyspa dla kamery w kształcie prostokąta i z zaokrąglonymi narożnikami. Na niej znajdują się trzy obiektywy i z informacji tam umieszczonych wynika, że główny aparat fotograficzny wspiera OIS, czyli optyczną stabilizację obrazu.

Specyfikacja techniczna Vivo V25 Pro nie jest znana

Na razie nie znamy specyfikacji technicznej modelu Vivo V25 Pro. Smartfon skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Spodziewajmy się jednak, że wyposażenie telefonu będzie typowe dla półki średniej. Z przodu zapewne znajduje się ekran oferujący rozdzielczość Full HD+. Cena również nie jest znana. To szczegóły, które poznamy już wkrótce.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło