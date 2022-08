Oppo Find N Fold i Find N Flip w drodze. To składane smartfony

Oppo Find N Fold oraz Find N Flip to składane smartfony, które mamy zobaczyć za kilka miesięcy. Firma ma już jedno takie urządzenie w ofercie i pracuje nad kolejnymi, które zostaną zaprezentowane później w 2022 r. Co już o nich wiemy? Niestety niewiele, ale pewne informacje są.

Oppo Find N Fold to składany smartfon podobny do ostatniego flagowca Samsunga. To oznacza, że dostanie ekran rozkładany na zewnątrz i to przemieni go w coś, co można określić tabletem. Natomiast N Flip to telefon podobny do Moto Razr czy podobnych urządzeń, a więc model z mniejszym ekranem i klapką.

Składane smartfony Oppo Find N Fold i Flip zadebiutują globalnie

Oppo Find N Fold i Flip to składane smartfony, które będą dostępne w ujęciu globalnym, co jest bardzo ważne. To oznacza, że oba telefony pojawią się w sprzedaży także w Europie. Ich pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że otrzymają procesory Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+.

