OnePlus Fold w drodze? Pete Lau udostępnił ciekawe zdjęcia

OnePlus Fold to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się już od dawna. Wiemy, że firma brała pod uwagę takie urządzenie i możliwe, że w końcu w niedługim czasie je zobaczymy. Rąbka tajemnicy w tym temacie mógł uchylić Pete Lau, jeden z założycieli firmy, który na swoim koncie udostępnił dwa ciekawe zdjęcia.

Pete Lau opublikował zdjęcia widoczne powyżej. Jak nietrudno się domyślić, są to elementy konstrukcji składanego smartfona. Widać części zawiasów. Nie wiadomo, czy jest to na pewno OnePlus Fold. Być może są to nowe modele marki Oppo, z którą to jegomość również ma wiele wspólnego.

Składany smartfon OnePlus Fold może nie powstać

Pamiętajmy o tym, że składany smartfon OnePlus Fold tak naprawdę może nigdy nie powstać. BBK Electronics, które jest właścicielem trzech marek, może mieć inne plany. Zobaczyliśmy już takie urządzenie z logo Oppo. Wiemy też, że w drodze są dwa nowe modele, które mamy zobaczyć tegorocznej jesieni.

