Redmi K50 Ultra oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Redmi K50 Ultra to nowy flagowiec Xiaomi, którego premiera odbyła się w Chinach. Specyfikacja techniczna telefonu jest konkretna. Obejmuje 6,67-calowy ekran AMOLED, aparat fotograficzny 108 MP oraz mocny procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Redmi K50 Ultra i jego wyposażenie.

Redmi K50 Ultra to flagowiec, który został pokazany wraz z modelem Mix Fold 2. Premiera odbyła się w Chinach i w Europie spodziewajmy się tego telefonu pod marką Xiaomi. Cena, w zależności od konfiguracji, waha się od 2999 do 3999 juanów (ok. 2022-2696 zł). Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Redmi K50 Ultra ma 6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. SoC wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W.

Smartfon Xiaomi Redmi K50 Ultra ma też potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem Samsung HM6 108 MP. Uzupełniają go obiektyw ultraszerokokątny połączony z matrycą 8 MP i kamerka 2 MP do makro. Natomiast przednia pozwoli robić selfie w jakości do 20 megapikseli. Całość waży 202 g. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi K50 Ultra – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

202 g

Android 12 z MIUI 13

