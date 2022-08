Xiaomi Mix Fold 2 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się już za moment. Tymczasem do sieci wyciekła cena telefonu oraz częściowa specyfikacja techniczna. Znamy też planowane kolory obudowy. Zobaczmy sobie, jaka ma być cena Xiaomi Mix Fold 2 i czego po tym smartfonie należy się spodziewać.

Xiaomi Mix Fold 2 otrzyma 8,02-calowy ekran OLED 2.5 z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Dodatkowy wyświetlacz ma przekątną 6,56 cala. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+ z 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB pamięci. Aparat fotograficzny składa się z sensorów 50, 13 i 8 MP. Natomiast bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera ładowanie o mocy 67 W.

Cena Xiaomi Mix Fold 2 nie będzie niska

Cena Xiaomi Mix Fold 2 podstawowej wersji z 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane wyniesie pomiędzy 10 tys. a 10999 juanów (ok. 6755-7430 zł). Tanio więc nie będzie. Jeśli smartfon trafi do Europy, to spodziewajmy się jeszcze wyższej kwoty. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Mix Fold 2

8,02-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2.5K

6,56-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB pamięci na dane

aparat fotograficzny 50 + 13 + 8 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z MIUI 13

źródło