Redmi A1 w Geekbench. To będzie bardzo tani smartfon Xiaomi

Redmi A1 to kolejny tani smartfon Xiaomi, który jest w drodze. Dostrzeżono go w bazie benchmarku Geekbench oraz na stronach urzędów nadających certyfikaty. Dzięki temu znana jest częściowa specyfikacja techniczna Xiaomi Redmi A1 i ta jest budżetowa. Zobaczmy, co wiadomo o tym telefonie.

Redmi A1 będzie budżetowym telefonem. Baza benchmarku Geekbench, gdzie go dostrzeżono, ujawnia nam, że pod obudową znajduje się 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio A22. Jest on wspomagany przez 3 GB pamięci operacyjnej RAM. Xiaomi szykuje tego smartfona pod kryptonimem ice. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12. Oczywiście z autorską nakładką MIUI 13.

Pełna specyfikacja Xiaomi Redmi A1 tajemnicą

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu Redmi A1 nie jest na razie znana. Wiemy tylko, że powinien to być bardzo tani smartfon Xiaomi. Pewnie otrzyma ekran o rozdzielczości HD+ czy podwójny aparat fotograficzny. Na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Premiera jest zapewne blisko.

