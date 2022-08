Premiera Xiaomi Mix Fold 2 — cena i specyfikacja techniczna

Xiaomi Mix Fold 2 to składany smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena telefonu nie jest niska, ale specyfikacja techniczna naprawdę konkretna. Urządzenie ma 8-calowy ekran AMOLED 120 Hz i wydajnego Snapdragona 8 Gen 1+. Zobaczmy sobie ceny Xiaomi Mix Fold 2 oraz co oferuje ten smartfon.

Premiera Xiaomi Mix Fold 2 odbyła się w Chinach zgodnie z zapowiedziami. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna i ta jest naprawdę ciekawa. Urządzenie na razie będzie dostępne w Państwie Środka. Pozostaje wierzyć, że z czasem trafi także do Europy, co nie udało się zrobić w przypadku poprzednika. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

8-calowy ekran AMOLED 120 Hz

Xiaomi Mix Fold 2 ma główny ekran w postaci 8,02-calowego panelu AMOLED o rozdzielczości 2.5K. Wyświetlacz jest w stanie prezentować obraz w 120 Hz. Następnie mamy 6,56-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Ten panel również oferuje wyświetlanie obrazu w 120 Hz.

Mocny Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem smartfona Xiaomi Mix Fold 2 jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Jest to ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje liczne usprawnienia względem poprzedniego chipu. W telefonie jest on wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca.

Cena Xiaomi Mix Fold 2 nie jest niska

Xiaomi Mix Fold 2 to składany smartfon, którego cena nie jest naprawdę niska. W podstawowej wersji urządzenie wyceniono na 8999 juanów (ok. 6040 zł). W opcji z 512 GB pamięci na dane jest to już 9999 juanów (ok. 6715 zł), a wariant z 1 TB miejsca kosztuje 11999 juanów (ok. 8060 zł).

Potrójny aparat fotograficzny Leica

Xiaomi Mix Fold 2 to składany smartfon, który otrzyma potrójny aparat fotograficzny z logo firmy Leica. Tak więc będzie to kolejna kamera, którą Chińczycy opracowali we współpracy z Niemcami po serii 12S. Główny sensor to Sony IMX766 50 MP. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny połączono z matrycą 13 MP. Całość uzupełnia teleobiektyw z sensorem 8 MP, który zapewnia podwójny zoom optyczny.

Podwójna bateria 4500 mAh

Xiaomi Mix Fold 2 ma podwójny akumulator o pojemności 4500 mAh. Nie jest to może za wiele, ale dzięki temu udało się całość zamknąć w cienkiej obudowie, która po rozłożeniu ma zaledwie 5,4 mm grubości. Bateria wspiera szybkie ładowanie. Współpracuje z ładowarkami o maksymalnej mocy do 67 W. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mix Fold 2 – specyfikacja techniczna

8,02-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2.5K

6,56-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256, 512 GB lub 1 TB pamięci na dane

aparat fotograficzny 50 + 13 + 8 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z MIUI 13

