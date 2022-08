Motorola Edge 30 Ultra pozuje na oficjalnych renderach

Motorola Edge 30 Ultra to flagowiec Moto, którego premiera jest coraz bliżej. To przebrandowany model X30 Pro pokazany dziś w Chinach. W Europie pojawi się jednak pod inną. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery prasowe smartfona Motorola Edge 30 Ultra. Zobaczmy sobie, co już o nim wiadomo.