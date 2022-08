Xiaomi 12T Pro nie będzie tani. Wycieka cena smartfona w euro

Xiaomi 12T Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się jesienią. Cena telefonu do tej pory pozostawała tajemnicą. Podobnie zresztą było w przypadku tańszej opcji bez dopisku Pro w nazwie. Teraz do sieci wyciekły konkretne kwoty w euro. Rzućmy sobie na to okiem.

Cena Xiaomi 12T Pro nie taka niska

Cena Xiaomi 12T Pro w Europie ma wynieść około 800-820 euro, czyli około 3763-3857 zł. Tanio nie będzie, ale i tak telefon mógłby być znacznie droższy. Jak natomiast wygląda sytuacja w przypadku tańszego modelu? Tutaj mówi się o wydatku na poziomie 600-620 euro. To daje nam 2820-2916 zł.

Przy okazji dowiadujemy się, jakie kolory obudowy otrzyma nowy smartfon. Xiaomi 12T Pro ma być dostępny w opcjach ze srebrną, niebieską i czarną obudową. Podobnie będzie w przypadku tańszego modelu, gdzie znajdzie się procesor MediaTek Dimensity 8100. Natomiast w droższym flagowcu znajdzie się oczywiście SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło