Redmi K50 Ultra z datą premiery. Xiaomi nie umieściło tu aparatu 200 MP

Redmi K50 Ultra to smartfon Xiaomi, który zostanie pokazany w bardzo krótkim czasie. Została podana data premiery. Nie znajdziemy tu jednak aparatu fotograficznego z sensorem 200 MP. Firma udostępniła grafiki, które ujawniają główną matrycę 108 MP. Poza tym Redmi K50 Ultra otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+.

Redmi K50 Ultra to nadchodzący flagowiec submarki Xiaomi, który był obiektem wielu przecieków. Została podana data premiery. Telefon zobaczymy wraz z innymi produktami, w tym smartwatchem Watch S1 Pro. Poza tym spodziewamy się też składanego Mix Fold 2, tabletu Pad 5 Pro i słuchawek Buds 4 Pro.

Redmi K50 Ultra to smartfon, który nie otrzyma jednak aparatu z głównym sensorem 200 MP. Będzie to jednak czujnik z matrycą 108 MP, co Xiaomi potwierdziło udostępniając zajawki tego telefonu. Kamera składa się z trzech obiektywów, a sama wyspa z elementami wygląda znajomo.

Smartfon Redmi K50 Ultra otrzyma również wysokiej klasy 6,7-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Sercem telefonu jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Wiemy też, że bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi K50 Ultra – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2K

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12

źródło