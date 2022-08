Premiera Samsung Galaxy Z Fold 4 — cena i specyfikacja

Samsung Galaxy Z Fold 4 był obiektem mnóstwa przecieków. Za nami premiera składanego smartfona. Znane są już cena oraz specyfikacja techniczna. Nowy telefon Koreańczyków jest naprawdę konkretny. Zobaczmy sobie jego możliwości i ceny.

Konkretny ekran Dynamic AMOLED

Samsung Galaxy Z Fold 4 otrzymał wysokiej klasy ekran Dynamic AMOLED o przekątnej 7,6 cala i rozdzielczości 2176 x 1812 pikseli. Jest to panel wykonany w technologii LTPO, a więc zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Poza tym pozwala na pracę z użyciem piórka S Pen, które to jednak nie jest częścią zestawu sprzedażowego. Drugi wyświetlacz to 6,2-calowy panel Dynamic AMOLED o rozdzielczości 2316 x 904 pikseli, który również zapewnia odświeżanie obrazu w 120 Hz.

Potężny Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem smartfona Samsung Galaxy Z Fold 4 jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Jest to potężny SoC dla flagowców z Androidem, który oferuje dużą wydajność i przy okazji rozwiązuje pewne problemy poprzednika. Chip wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Samsung Galaxy Z Fold 4 wysoka

Cena modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 nie jest niska. Składany smartfon jest drogi i chyba nikt nie sądził, że w tym roku będą to nagle dużo niższe kwoty. Model z 256 GB miejsca na dane w Polsce został wyceniony na 8898 zł. Natomiast wariant mający 512 GB pamięci kosztuje 9598 zł.

Potrójny aparat z sensorem 50 MP

Samsung Galaxy Z Fold 4 ma potrójny aparat fotograficzny umieszczony na wyspie. Główny sensor ma matrycę 50 MP. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny i teleobiektyw zostały połączone z sensorami 12 MP. Zoom optyczny jest potrójny, a cyfrowy 30-krotny. Przednia kamerka matrycę 10 MP, a ta umieszczona pod składanym ekranem 4 MP.

Podwójna bateria 4400 mAh

Pod obudową smartfona Samsung Galaxy Z Fold 4 znajduje się podwójna bateria o łącznej pojemności nominalnej na poziomie 4400 mAh. Akumulator wspiera tylko ładowarki o maksymalnej mocy 25 W. Nie jest to dużo w porównaniu do rozwiązań stosowanych przez konkurencję. Producent deklaruje, że od 0 do 50 proc. bateria naładuje się w około 30 min. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Z Fold 4 – specyfikacja techniczna

7,6-calowy ekran Dynamic AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

6,2-calowy ekran Dynamic AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 10 MP do selfie

kamerka 4 MP pod rozkładanym ekranem

aparat fotograficzny 50 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z One UI 4

